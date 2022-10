Overleden persoon in drugslab Zaandam

De politie werd vrijdagochtend rond 08.15 uur gealarmeerd over een verdachte situatie. Al snel was er een vermoeden van een drugslab. Daarop kwamen er meerdere hulpdiensten ter plaatse.

Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is ter plaatse gekomen. Als chemische stoffen een bedreiging zijn voor de omgeving komen deze experts van de politie in actie. Medewerkers van het LFO zijn getraind om op het allerhoogste veiligheidsniveau met deze incidenten om te gaan. Nadat de situatie veilig was is er door de hulpdiensten afgeschaald. Daarna is de recherche begonnen met het onderzoek. Op een later moment zal het drugslab ontmanteld worden.

Getuigen en/of mensen met informatie of beelden kunnen contact opnemen met 0900-8844. Anoniem informatie kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Wat moet ik doen als ik een drugslab ontdek?

Ga direct naar buiten, zodra u een vermoedelijk drugslab ontdekt. Breng uzelf in veiligheid. Ga er niet vanuit dat u veilig bent als u geen chemische geur ruikt. Er is altijd kans op giftige stoffen, een explosie of brand. Bel de politie op 112. Doe dit wel op enige afstand van het lab. U kunt ook bellen naar Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Noteer, als de situatie veilig is, bijzonderheden, zoals: nummerborden, auto’s, signalementen en opvallende activiteiten.

Levensgevaarlijk

De productie van drugs is levensgevaarlijk. Zowel hennepkwekerijen als drugslabs vormen een bedreiging voor uw gezondheid, het milieu én voor de veiligheid in uw buurt. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle burgers om mee te helpen deze gevaren te beperken en te voorkomen, zowel in het belang van uw eigen gezondheid en veiligheid als die van uw omgeving. Lees meer op https://nhdrugsalert.nl.