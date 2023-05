Rechercheteam zoekt getuigen schietincident Katwijk

In de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 mei werd het 22-jarige Katwijkse slachtoffer om 04:45 zwaargewond aangetroffen op de Talmastraat. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, waarna de man met spoed naar het ziekenhuis is vervoerd.



Naar aanleiding van het schietincident is onder leiding van de officier van justitie een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. De 24-jarige Katwijker werd dezelfde dag aangehouden en zat sindsdien vast voor verhoor. Hij werd op dinsdag 23 mei heengezonden, maar blijft nog steeds verdachte in de zaak. Het onderzoek gaat onverminderd verder, het onderzoeksteam sluit meer aanhoudingen niet uit.

Getuigen en badslippers slachtoffer

Het rechercheonderzoek is in volle gang. Voor het onderzoek roept het team getuigen met klem op zich te melden. Heeft u wellicht camerabeelden uit de omgeving van de Talmastraat die voor het onderzoek relevant kunnen zijn? Heeft u iets gezien of op een andere manier informatie die kan helpen de zaak op te lossen?



Daarnaast is het team op zoek naar de slippers van het slachtoffer. Hij droeg kort voor het schietincident donkerblauwe Adidas badslippers, type Aqua Unisex in maat 42, die tot op heden niet zijn teruggevonden. Om het incident goed in beeld te kunnen brengen, is het voor het team relevant om te weten of iemand sinds zaterdagnacht ergens in Katwijk, mogelijk in de omgeving van de Talmastraat, de badslippers van het slachtoffer heeft gevonden. Vanavond wordt er in het programma Opsporing Verzocht aandacht aan deze zaak besteed. Heeft u meer informatie neem dan contact op met de opsporingstiplijn 0800-6070. Tippen kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.