Zwaargewonde man bij schietincident Katwijk in Opsporing Verzocht

Schietincident met zwaargewonde in Katwijk

In de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 mei heeft een schietincident plaatsgevonden op de Talmastraat in Katwijk. Rond 04.45 uur werd het slachtoffer zwaargewond aangetroffen voor een woning. De man is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Op basis van een getuigenverklaring konden we later een 24-jarige man uit Katwijk aanhouden. Zijn betrokkenheid bij het schietincident wordt nog onderzocht.

Naar aanleiding van dit schietincident is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. We zijn op zoek naar de blauwwitte badslippers maat 42 van het slachtoffer. We tonen soortgelijke slippers in de uitzending.

Zaken Team West:

Vermissing Delfino Gomez

In Team West vragen we aandacht voor de vermissing van de 70-jarige Delfino Gomez uit Hillegom. Hij is op vrijdag 7 april voor het laatst thuis gezien en in twee supermarkten in Hillegom. Zijn zus Gloria maakt zich grote zorgen over hem, ook omdat hij als suikerpatiënt medicatie nodig heeft.

Man bewusteloos geslagen tijdens carnaval in Eindhoven

Tijdens carnaval is op het Stratumseind in Eindhoven op zondagavond 19 februari een 29-jarige Eindhovenaar bewusteloos geslagen. De beide daders komen vermoedelijk uit de Haagse regio en staan op beeld. We tonen de beelden nu geblurd. Zij krijgen een week lang de kans zich bij de politie te melden voor we de beelden ongeblurd laten zien. De twee mannen maken deel uit van een groep verkleed als ‘hippies’. Rond 10 voor half 8 die avond halen ze friet bij een cafetaria op het Stratumseind. Het slachtoffer haalt daar ook friet. En van de ‘hippies’ stoot deze uit zijn handen. Wanneer de twee lachend doorlopen, ontstaat er een woordenwisseling die uitmondt in geduw en getrek. Uiteindelijk slaat één van de ‘hippies’ de Eindhovenaar bewusteloos. Het slachtoffer heeft nog steeds pijn in zijn hoofd. Ook is er een tand uit zijn mond geslagen en heeft hij schaafwonden in zijn gezicht.

Brand Ter Heijdestraat Den Haag

Op vrijdagavond 28 april tegen middernacht is er brand in een woning aan de Ter Heijdestraat in Den Haag. Er was op het moment van de brand niemand in de woning zelf maar omwonenden waren wel thuis. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Getuigen hebben vlak voor de brand een ruzie met geschreeuw gehoord. Het onderzoeksteam wil graag met mensen spreken die iets opvallends hebben gezien of die beelden van voor of tijdens de brand hebben.

