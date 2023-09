Dodelijk schietincident Orlandostraat in Team West en Opsporing Verzocht

Dodelijk schietincident Orlandostraat | Den Haag

Op maandagavond 28 augustus rond 21.20 uur werd op de Orlandostraat in Den Haag de 24-jarige Ibrahim Demir neergeschoten. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Het Team Grootschalige Opsporing (TGO) van de politie doet uitgebreid onderzoek naar deze zaak. Op de avond van het schietincident werd een uitgebrande auto aangetroffen op de Van der Kooijweg in Rijswijk. Deze weg ligt op een relatief korte afstand vanaf de Orlandostraat. Het gaat om een donkerblauwe Kia Niro. Het onderzoeksteam onderzoekt of deze uitgebrande auto iets met deze zaak te maken heeft. Het team onderzoekt verschillende scenario's. Op dinsdag 29 augustus werd door de Koninklijke Marechaussee (KMAR) een 22- jarige man aangehouden in een gereedstaand vliegtuig op de luchthaven Schiphol in verband met mogelijke betrokkenheid bij dit dodelijk schietincident. Deze man zit nog steeds vast. In Opsporing Verzocht en Team West een uitgebreide getuigenoproep en beeld van het slachtoffer.

Zware mishandeling Loosduinseweg | Den Haag

Op zaterdag 27 mei rond 20.10 uur werd op de Loosduinseweg in Den Haag een 29- jarige man zwaar mishandeld. Het slachtoffer werd voor een coffeeshop terwijl hij langsliep door vijf mannen aangesproken. Uit het niets vielen drie van de vijf mannen het slachtoffer aan. Hierbij werd hij niet alleen geslagen maar ook gestoken. Op het moment dat er een vriend van het slachtoffer langskwam, renden de mannen weg. In de uitzending van Team West worden er camerabeelden getoond van de drie mannen die betrokken zijn bij dit incident.

Dood Mike Venema | Curaçao

Op vrijdag 14 september 2018 werd bij de politie op Curaçao aangifte gedaan van de vermissing van de Nederlander Mike Venema. Bijna een jaar later werd op vrijdag 5 juli 2019 in zijn zwarte pick-up van het merk Ford type Raptor op de bodem van de Caribische zee aangetroffen. In de auto werden ook de resten van zijn lichaam ontdekt. De politie gaat uit van een misdrijf. Lees hier meer. Vorige week werd in Opsporing Verzocht al aandacht gevraagd maar vanavond wordt deze zaak ook in Team West getoond.



Opsporing Verzocht wordt uitgezonden om 20.35 uur op NPO 2. Op woensdag wordt het programma rond 13.20 uur herhaald via NPO 2. Ook is de uitzending terug te zien op NPO start.



Team West: iedere dinsdag vanaf 17.00 uur uitgezonden op TV West en elk uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.

Hebt u informatie over een van deze zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.