Wat is er met Mike Venema op Curaçao gebeurd?

Omschrijving

De 53- jarige Mike woonde voor zijn vermissing in een appartement op de Anasaweg op Curaçao, maar verbleef voor voor zijn vermissing enige tijd in een woning op Jan Sofat (resort). Op deze locatie is Mike op woensdag 12 september voor het laatst gezien. Mike verplaatste zich op het eiland in een pick-up van het merk Ford type Raptor. Na uitgebreid onderzoek gaat de politie uit van een misdrijf. Uit onderzoek is ook gebleken dat de nieuwe mobiele telefoon (Iphone5) van Mike na zijn vermissing verdwenen is. Op verzoek van de autoriteiten op Curaçao is besloten dat er gezamenlijk onderzoek wordt gedaan. Het is namelijk heel goed mogelijk dat er momenteel veel mensen nu in Nederland wonen die destijds op Curaçao verbleven en die iets over de zaak of over Mike Veneman kunnen vertellen. Voor deze zaak zal er media aandacht worden gevraagd in Nederland en op Curaçao.