Moord op Ali Motamed in de Hendrik Marsmanstraat

Op dinsdagochtend 15 december 2015 wordt in Almere de 56-jarige Ali Motamed vermoord. De politie heeft de twee verdachten inmiddels gearresteerd, maar heeft nog vragen over de schuilplek van het duo.

Omschrijving

Bekijk het filmpje van het YouTube-kanaal van AVRO's Opsporing Verzocht. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van dat programma van 20 maart 2018. De tv-programma's Opsporing Verzocht, Bureau Flevoland en Bureau NH van respectievelijk de AVRO, Omroep Flevoland en RTV NH besteedden herhaaldelijk herhaaldelijk aandacht aan de zaak.

Het slachtoffer

In de Literatuurwijk in Almere Stad West woonde Ali Motamed samen met zijn vrouw en hun zoon van destijds 17 jaar die net gestart was met een technische studie aan de universiteit. Ali werkte als elektromonteur bij een groot energiebedrijf. Volgens zijn collega’s is Ali een harde en betrouwbare werker. Hij zorgt altijd dat hij op tijd is, al moet hij daarvoor meestal al rond 06.45 uur thuis de deur uit.

Vrijdag 11 december

Op vrijdagochtend 11 december rond 06.15 uur rijdt een donkerblauwe BMW met gedoofde lichten de Hendrik Marsmanstraat in. Om 08.00 uur rijdt de BMW de straat weer uit. Even na 08.30 uur rijdt Ali Motamed weg. Hij is die ochtend een stuk later dan gebruikelijk omdat hij een installatie-afspraak in de buurt heeft en daarom niet ver hoeft te rijden.

Maandag 14 december

Na het weekend, op maandagochtend 14 december, is de BMW er weer rond 05.45 uur. Ali Motamed vertrekt nu op zijn gebruikelijke tijd voor een gewone werkdag: rond 06.45 uur. Vrijwel direct daarna rijdt ook de donkerblauwe BMW weer weg.

Dinsdag 15 december

De volgende dag is de BMW er weer. Als Ali Motamed even na 06.45 uur op weg wil naar zijn werk, wordt hij van dichtbij neergeschoten. De schutter stapt daarna in de BMW die vervolgens met hoge snelheid en gedoofde lichten wegrijdt. Een buurtbewoner verleent nog eerste hulp maar Ali Motamed moet vechten voor zijn leven. Hij overlijdt later die dag in het ziekenhuis.

Apollovlinder in Bilthoven

De politie vindt al snel de in brand staande BMW van de daders terug in de Wodanstraat in de wijk Almere-Poort. Die blijkt 2½ maand voor de moord te zijn gestolen vanaf de Apollovlinder in Bilthoven. In het weekend van 28 en 29 augustus 2015 zijn bij een automaterialenzaak in Nieuwegein blanco kentekenplaten gestolen die zijn gebruikt op de BMW met daarop toen gedrukt het valse kenteken 01-SB-TH.

Motief

Het kost de recherche maanden van onderzoek om te achterhalen wat het motief kan zijn voor de moord. Is Ali Motamed als medewerker van een energiebedrijf soms terecht gekomen in de hennepteelt? Ali had een blanco strafblad, is hij wellicht aangezien voor iemand anders? Met beide scenario’s komt de politie niet verder.

Telefoonverkeer

Een uitgebreide analyse van het telecomverkeer levert wel interessante informatie op. Digitale rechercheurs zien in data een terugkerend patroon. Precies rond de tijdstippen dat de BMW wordt gezien in de Hendrik Marsmanstraat in Almere, blijken er zich vanuit Amsterdam Zuidoost ook telefoons te hebben verplaatst naar Almere: hoogstwaarschijnlijk die van de daders.

Van Amsterdam Zuidoost naar Almere

Op dinsdag 15 december 2015 - de dag dat Ali Motamed werd neergeschoten - blijven de telefoons echter de hele dag in de wijk Almere-Poort waar ook de BMW in brand is gezet. Pas in de avond gaan ze terug. Niet veel later verdwijnen de signalen. De telefoons zijn sindsdien niet meer in gebruik geweest.

Safe-house

De telefoons die de politie kon traceren zijn op de dag van de moord tot aan de avond in Almere-Poort gebleven. Daarom denkt ze dat de daders in Almere-Poort een schuilplek hebben gehad waar ze hebben gewacht tot de kust veilig was om verder te vluchten.

Woongebied daders

De politie denkt dat tenminste twee daders in Amsterdam Zuidoost wonen. Ergens in het gebied ten zuiden van de Gaasperplas tot aan Gein.

Signalement daders

De daders werden gezien toen ze in de Wodanstraat bij de brandende BMW wegrenden in de richting van het Freyjaplantsoen. Ze worden tussen de 20 en 25 jaar oud geschat en waren volledig in het zwart gekleed.

De langste man is rond de 1,80 meter lang en heeft een breed/stevig postuur. Hij heeft een getinte huidskleur en mogelijk is hij van Antilliaans / Surinaamse afkomst. Hij droeg op 15 december 2015 een zwarte muts.

De kleinere dader is rond de 1,70 meter lang en heeft een tenger postuur. Hij heeft een getinte huidskleur en mogelijk is hij van Noord-Afrikaanse afkomst. Hij heeft kort zwart haar.

Zwarte Volkswagen Polo

De politie heeft ook informatie binnen gekregen over een zwarte Volkswagen Polo waar de daders ook gebruik van hebben gemaakt. Daar willen ze ook graag meer over weten in relatie met de eerdergenoemde locaties en signalementen.

E-mailadres

In het onderzoek is het e-mailadres Martha.c.Jaquez@gmail.com naar voren gekomen. De politie hoopt dat dit mailadres iemand iets zegt; misschien is er vanuit dit adres naar meer mensen gemaild of misschien heeft iemand er zelf een mailtje naar gestuurd. Uiteraard heeft de politie zelf ook al uitgebreid onderzoek gedaan naar die naam. Het gaat de politie alleen om de mensen die weten wie er achter dit mailadres zit en degenen die het kunnen koppelen aan deze moordzaak.

Beloning

Degene die de puzzel compleet kan maken en zorgt voor de oplossing van de moord op de 56-jarige Ali Motamed wacht een beloning van 10.000 euro.

De stand van zaken in maart 2018

In februari 2018 zijn drie mannen van 28, 35 en 36 jaar oud uit Amsterdam aangehouden. Twee van hen zitten in maart 2018 nog steeds vast, een derde verdachte is inmiddels weer vrij. De twee die nog vast zitten zijn voor het laatst gezien toen ze wegrenden in de richting van het Freyaplantsoen in Almere-Poort. De politie denkt nog altijd dat ze daar toen in ieder geval een paar uur zijn ondergedoken op een schuiladres, maar de politie weet nog altijd niet waar dat schuiladres is geweest en hoopt dat bijvoorbeeld buurtbewoners daar nu wel iets over durven te vertellen, nu er verdachten vastzitten.