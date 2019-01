Vrouw in stukken aangetroffen

Van dezelfde vrouw worden in de Egelantiersgracht nog meer lichaamsdelen gevonden. Die zaten in een grijsblauwe koffer. Haar vingertoppen en tenen zijn verwijderd. Het hoofd van de vrouw is nooit gevonden. Vermoedelijk is de vrouw tussen de 25 en 45 jaar oud en 1.60m tot 1.70m lang. Ze heeft een normaal tot gezet postuur. Waarschijnlijk heeft ze golvend donkerblond (gebleekt) haar. Haar baarmoeder is operatief verwijderd. Op haar buik zit een litteken van een operatie. Heeft u een idee wie deze vrouw kan zijn? Heeft u informatie over de koffer? Geef dit dan door.