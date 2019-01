Zwangere Soraida verdwenen

Het hele weekend heeft de familie niets van de 36-jarige Soraida Maxwell gehoord. Op maandag gaan ze in haar huis in Hoogvliet kijken, maar zien niets bijzonders. Dezelfde dag wordt de handtas van Soraida gevonden in een zwaar beschadigde auto bij de Belgische grens. Haar auto wordt drie weken later aangetroffen in Rotterdam. Volgens haar buurvrouw was Soraida zwanger toen ze verdween. Volgens een familielid had ze verkeerde vrienden. Ze zijn bang dat ze teveel wist en daarom uit de weg is geruimd. Wat is er met Soraida gebeurd? Kunt u een einde maken aan de onzekerheid van de familie?