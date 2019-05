Integrale actie georganiseerde hennepteelt Westelijke Mijnstreek

Mocht u als media hierbij willen aansluiten dan vragen wij u vriendelijk om aan te melden voor 13.30 uur via de Newsroom eenheid Limburg via 088 – 16 85 305. Dit is uitsluitend voor media met een geldige politieperskaart toegankelijk.

Persmoment over actie Om 14.00 uur zal er door de burgemeester van Sittard-Geleen, de Officier van Justitie van het parket Limburg en de recherche chef van de politie eenheid Limburg een persmoment worden gehouden. Zij zullen daar nader toelichting en tussentijds resultaten van de actiedag toelichten aan de media. Het persmoment zal om 14.00 uur worden gehouden in het gemeentehuis aan het Hub Dassenplein 1 in Sittard.

Er zijn twee 40-jarige mannen van Marokkaanse afkomst en een vrouw van 36 jaar aangehouden vanochtend door agenten in Duitsland. De verdachten zijn woonachtig in België. Daarnaast is nog een 34-jarige man van Albanese afkomst uit Geleen aangehouden bij de actie. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij overtreding van de Opiumwet, meer in het bijzonder georganiseerde hennepteelt, witwassen en het gebruiken / gebruik laten maken van valse identiteitsbewijzen.

De politie heeft dinsdagochtend vier verdachten aangehouden tijdens een integrale actie gericht tegen georganiseerde hennepteelt. In tientallen panden vooral in de Westelijke Mijnstreek, zijn agenten op dit moment bezig met doorzoekingen.

Voorbereiding

Aan de actiedag zijn maanden van voorbereiding vooraf gegaan. Naast de ruim 100 politiemensen die betrokken zijn bij de actie, werken ook andere instanties, bedrijven en overheidsinstellingenwerken zoals gemeenten, RIEC, Enexis, ISZW, RDW, belastingdienst en De Nederlandsche Bank mee.

Aanleiding onderzoek

De aanleiding voor het onderzoek is het ruimen van een hennepplantage in een pand in Geleen in 2016. Bij de doorzoeking stuitte de politie op financiële documenten die verder onderzocht zijn. Naast verschillende afdelingen van de politie in Limburg werd hierbij onder andere de gemeente Sittard-Geleen, het Regionaal Expertise en Informatie Centrum (RIEC) Limburg, de Nederlandsche Bank en Enexis ingeschakeld. De informatie die hieruit vervolgens naar voren kwam, o.a. de betrokkenheid van een bedrijf in Geleen en personen van Albanese afkomst, was aanleiding om na overleg tussen politie en openbaar ministerie een integraal strafrechtelijk onderzoek op te starten.

Geleens bedrijf facilitator

Vanaf eind 2018 heeft de recherche in Limburg het bedrijf, gevestigd aan de Groenstraat in Geleen, en met filialen in Duitsland en België, onder de loep genomen. De bedrijfsactiviteiten van het bedrijf bestaan uit de handel in en verhuur van motorvoertuigen, personenvervoer, reisbemiddeling en financiële dienstverlening (betaalservice diensten en money transfers).

Het vermoeden is echter dat het bedrijf zich vooral ook bezig houdt met het verrichten van illegale betaalservicediensten en personen met een criminele achtergrond en/of van Albanese afkomst faciliteert.

Ondermijning

In dit strafrechtelijke onderzoek zijn vele vormen van ondermijnende criminaliteit naar voren gekomen. Ondermijning, vermenging van de boven- en onderwereld, verzwakt en misbruikt onze maatschappij met alle ontwrichtende gevolgen voor iedereen. Nette burgers en ondernemers worden gedupeerd door oneerlijke concurrentie, bedreigingen en ander onacceptabel gedrag. Daarnaast tast het ons vertrouwen aan in bijvoorbeeld de overheid, politie en justitie en dus in de rechtstaat. Ondermijning kan alleen effectief worden aangepakt als alle partijen (overheid, private partijen en burgers) samen een vuist maken.

Tips

Burgers wordt opgeroepen dat als ze verdachte situaties of bijzondere zaken in hun woonomgeving e.d. signaleren, dit te melden bij de politie. Dit kan via 0900-8844. Anoniem kan dit via 0800-7000.