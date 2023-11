Heropening onderzoeken Amersfoortse moorden

Mohammed Alarasi

De 22-jarige mbo-student Mohammed Alarasi werd op 20 januari 2014 doodgeschoten op de parkeerplaats voor sportschool de Pellikaan in Amersfoort.

Samir Jabli

De 38-jarige Samir Jabli werd op 1 december 2014 doodgeschoten achter het stuur van zijn auto. Dat gebeurde nadat hij rond 02.50 uur had geparkeerd op de Hendrick de Keyserlaan in Amersfoort. Jabli en Alarasi kenden elkaar uit die stad, en hadden allebei getraind bij dezelfde sportschool.



Dadergroep

De politie houdt er rekening mee dat beide slachtoffers door dezelfde dadergroep zijn omgebracht. Leden van deze dadergroep worden ook in verband gebracht met andere liquidaties gepleegd tussen 2011 en 2014.



Volgacties

Het is zeer waarschijnlijk dat Samir Jabli op 18 januari 2014 is gevolgd door een man die mogelijk tot die dadergroep behoorde. Jabli heeft die dag de McDonald’s in Amersfoort-Noord en een Total tankstation bezocht. Op beide locaties is ook een man te zien die hem daar volgde. De politie weet wie deze man is, maar wil nog steeds graag weten welke rol hij heeft gespeeld. Zowel ten aanzien van de moorden op Jabli en Alarasi als zijn rol in de dadergroep.

BMW Utrecht (foto BMW)

Diezelfde man is namelijk ook gezien bij een auto die vermoedelijk werd gebruikt als tweede vluchtauto bij de moord op Alarasi. Die BMW stond in 2014 geparkeerd op de Henegouwen in de Utrechtse wijk Lunetten.

Compositietekening

De politie wil nog altijd weten wie de man is op deze compositietekening. Hij was de bestuurder van de eerste vluchtauto die gebruikt is bij de moord op Alarasi.



Beloning

Wie de gouden tip voor beide moorden heeft, maakt aanspraak op een beloning van 60 duizend euro. De beloning voor de gouden tip is in beide zaken namelijk verhoogd naar 30 duizend euro per zaak.



Informatie

We vermoeden dat er mensen rondlopen met belangrijke informatie over de achtergrond, de uitvoerders of de opdrachtgever van beide moorden. De recherche wil graag met hen spreken. Neem contact op via de opsporingstiplijn via 0800-6070. Of bel met het Team Bijzondere Getuigen 088 - 661 77 34.