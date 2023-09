Rishi Rampadarath

Woensdagavond 19 april 2023 slaapt Rishi bij zijn moeder aan de Stelhout in Houten. De volgende dag moet hij weer vroeg naar zijn werk. Rond 05:20 uur verlaat hij zijn ouderlijke woning. Als hij naar zijn auto toe loopt, wordt hij opgewacht door minimaal één persoon. Ze gaan kort met elkaar in gesprek, waarna Rishi meerdere malen wordt beschoten. Rishi wordt fataal geraakt en overlijdt op straat. Zijn moeder en vriendin rennen naar buiten en zien hem sterven. Het nog altijd onbekend wie heeft geschoten en waarom dit gericht was op Rishi. Rechercheurs van het Team Grootschalige Opsporing onderzoeken dit.

Stem van dader

Het belangrijkste nieuwe aanknopingspunt waarover u kunt meedenken is een geluidsfragment. Daarop is de stem van de dader te horen. Die heeft Rishi aangesproken voordat hij hem neerschoot. In de hoop dat iemand de stem herkent staan dinsdagavond 26 september om 22.00 uur verschillende, opgewaardeerde versies van de opname online. Ze zijn tot woensdag 27 september 08:00 uur te beluisteren onder het tabje geluidsfragment. De fragmenten staan maar tijdelijk online doordat ze, zeker ook voor de nabestaanden of kinderen, schokkend zijn. Luister er alstublieft naar en meld het als u een idee heeft om wiens stem het gaat of wat er wordt gezegd.



Compositietekening

Daarnaast is er een compositietekening gemaakt van een nog onbekende man die in die vroege ochtend in de buurt is gezien. Hij zou een heel belangrijke getuige kunnen zijn. De politie hoopt dat deze persoon zich meldt of dat iemand vertelt wie hij kan zijn.

De man wordt tussen 20 en 30 jaar oud geschat, heeft een donkere huidskleur, een stevig postuur en had die 20e april geen gezichtsbeharing. Hij is ongeveer 1.90 meter lang en had een zwart jack met capuchon aan en een zwarte trainingsbroek.



Mogelijke getuigen op beeld

Ook kwam uit onderzoek van camerabeelden een aantal mogelijke getuigen naar voren die die vroege donderdagochtend in de omgeving zijn geweest. Het gaat om een voetganger, een brommerrijder en twee een automobilisten. Die laatste reden in een Opel Corsa en een Volkswagen ID3.

Vier dagen eerder werd ook iemand op beeld vastgelegd met wie de politie wil spreken. Dat was een persoon die op zondag de 16e rond 05.17 uur over het Langshout liep. Kijkt u alstublieft naar de beelden hieronder en meld het als u zichzelf of mogelijk een ander herkent.

Motief nog onduidelijk

Het schieten op Rishi Rampadarath lijkt heel doelbewust en voorbereid. Het heeft er alle schijn van dat Rishi bij een of meerdere conflicten betrokken was. De recherche wil hier graag meer over weten.

Heeft u een vermoeden over wie Rishi iets zou willen aandoen en waarom, neem alstublieft contact op; dat kan als u dat liever heeft ook anoniem of in een vertrouwelijk gesprek met iemand van het Team Nationale Inlichtingen (088 - 661 77 34).

Luister alstublieft naar de stem van de dader. Uw informatie over hem kunt u desgewenst anoniem doorgeven. Ook als u iets weet of een mogelijke aanleiding voor het dodelijke schietincident de moord vermoedt, hoort de politie heel graag van u.

Herkent u de man op de compositietekening en/of weet u meer over een van de overige getuigen, of herkent u zichzelf? Meld het alstublieft zo snel mogelijk.