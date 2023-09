De zaak: man doodgeschoten in Helvoirt

Wij komen nog steeds graag in contact met mensen die informatie hebben over wat er precies met Peter van Dongen is gebeurd. Het kan zijn dat je die dag in de omgeving iets hebt gezien en dat nog niet met ons hebt gedeeld. Misschien sla je aan op de opvallende zwarte auto met het rode dak? Of heb je mogelijk informatie over de achtergrond van deze zaak en/of weet je wie bij deze zaak betrokken zijn? Meld dat dan alsnog! Zaaknummer: 2022104079.



Deel informatie

Iedereen die denkt informatie te hebben die ons kan helpen in het onderzoek roepen we op dit met ons te delen. Ook informatie die onbelangrijk lijkt te zijn, kan uiteindelijk de doorslag geven. Bel met de Opsporingstiplijn via 0800-6070 of eventueel gegarandeerd anoniem via de M-lijn, 0800-7000. Het is ook mogelijk om informatie te delen met het Team Criminele Inlichtingen: 088-6617734.