Het onderzoeksteam dat de dood van Jody onderzoekt hoopt dat deze aanhouding en het verstrijken van de tijd het makkelijker maakt voor getuigen om alsnog informatie te delen.

Mensen die vermoedens hadden of het destijds moeilijk vonden om met de politie te spreken worden met klem opgeroepen om dit alsnog te doen. Heeft u destijds iets gezien of gehoord over deze zaak, heeft de verdachte er iets over verteld maar heeft u dit nog niet bij ons gemeld? Doe dit dan a.u.b. alsnog. Dat kan ook in alle vertrouwelijkheid via het Team Nationale Inlichtingen. Daarbij wordt uw identiteit niet bekend. Wilt u vertrouwelijk spreken met een rechercheur zonder dat uw identiteit bekend wordt? Neem dan contact op met het Team Nationale Inlichtingen via 088 - 661 77 34.

Ook kunt u uw informatie delen via het tipformulier op deze pagina, bellen met de gratis tiplijn van de politie via 0800-6070 of anoniem tippen via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.