Gevonden sieraden - woninginbraak - Emmeloord, Lelystad

Eind april is er een verdachte van woninginbraak aangehouden in Lelystad. Tijdens zijn aanhouding heeft hij verschillende sieraden verloren. Weet jij van wie deze sieraden zijn?

Omschrijving

Op 21 april kreeg de politie een melding van een heterdaad woninginbraak in Emmeloord. De verdachte was er met de auto vandoor gegaan. Al snel werd de auto gezien op de snelweg richting Lelystad. De achtervolging werd ingezet. Toen de politie bij de stilstaande auto aankwam, bleek de verdachte er al vandoor te zijn gerend. Uiteindelijk is de verdachte aangehouden in een bos vlakbij Lelystad, met hulp van de politiehelikopter en de hondengeleider.

De verdachte is tijdens zijn vlucht verschillende sieraden verloren. Deze sieraden zijn vermoedelijk afkomstig van een andere woninginbraak of meerdere woninginbraken. We zijn hard op zoek naar de eigenaar van de sieraden.