Eigenaar diverse goederen gezocht

Laatste update: 08-12-2023 | 15:41 Zaaknummer: 2023201343 Datum delict: 27-07-2023 Plaats delict: Noord-Drenthe/Groningen

Onlangs hebben we een verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 41 inbraken in de periode van 27 juli 2023 en 24 augustus 2023 in de regio Noord-Drenthe en Groningen. Het onderzoek naar deze inbraken, de verdachte en of hij nog bij meer inbraken betrokken is loopt nog. In het onderzoek zijn we diverse goederen tegengekomen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn.