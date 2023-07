Gevonden - sieraden - Utrecht

In een lopend onderzoek naar witwassen zijn bij een juwelier in Utrecht meerdere sieraden gevonden die mogelijk afkomstig zijn van diefstal. Herkent u een van deze sieraden?

Omschrijving

We komen graag in contact met de eigenaren van deze sieraden. Naast de sieraden zijn ook twee certificaten van Rolex en een Montblanc John Lennon Special Edition Fountain pen gevonden.

Herkent u de sieraden of weet u van wie een sieraad is? Neem dan contact op via het tipformulier of bel 0900-8844. Vermeld daarbij het zaaknummer en het nummer van het sieraad.