Brand - Antilopespoor - Maarssen

Bij een woning aan het Antilopespoor is dinsdag 21 november rond 04.00 uur brand ontstaan. Deze is zeer waarschijnlijk aangestoken. Heb jij informatie? Meld het bij de politie, 0900-8844.

Omschrijving

In de vroege ochtend van dinsdag 21 november is rond 04.00 uur brand ontstaan bij een woning aan het Antilopespoor. Wij vermoeden dat deze brand is aangestoken. Er is niemand gewond geraakt.

Heb jij informatie, neem dan contact op met de politie, 0900-8844. Blijf je liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.