Eigenaar gezocht - Heling - Leeuwarden

In een onderzoek naar heling is de Friese recherche op zoek naar de eigenaren van goederen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn.

Omschrijving

In een onderzoek naar een inbraak in Leeuwarden zijn wij op deze goederen gestuit. Het gaat onder andere om kostbaar gereedschap, lampen en andere elektrische apparatuur. We hebben het vermoeden dat deze goederen via diefstal en/of inbraak zijn verkregen. Bent u de eigenaar van een of meer van deze goederen? Of herkent u een of meer van de goederen die op de foto’s staan? Neem dan contact met ons op.

De foto’s van de goederen hebben allemaal een nummer gekregen. Als u de goederen herkent, laat het ons dan weten en vermeld daarbij ook het nummer of de nummers. U kunt contact met ons opnemen via 0900-8844 of via het tipformulier op deze pagina.