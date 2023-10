Beroving - Palmpolstraat - Almere

Een 17-jarige jongen is in de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 oktober rond 02.15 uur slachtoffer geworden van een beroving op de Palmpolstraat in Almere. Heb jij tips? Bel met de politie, 0900-8844.

Omschrijving

Een 17-jarige jongen uit Almere stond na afloop van een feestje op de Palmpolstraat buiten te wachten, toen hij door een onbekende jongen werd aangesproken. Twee andere jongens kwamen ook bij hem staan en vervolgens werd hij onder bedreiging van een (nep)vuurwapen beroofd van onder andere zijn jas.

Signalement

De jongen die het slachtoffer als eerste aansprak was licht getint, ongeveer 1.70 meter lang, zwart haar in korte dreadlocks. Hij droeg een grijs/groene jas en een zwarte broek.

Tips?

Was jij ook op dat feest en heb jij meer informatie over deze beroving? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.