Gevonden sieraden - Heling - Croeselaan - Utrecht

Dinsdag 26 september is er een man staande gehouden door de politie. Hij droeg diverse goederen bij zich die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn. We zijn op zoek naar de rechtmatige eigenaren. Herken jij een van de sieraden?

Omschrijving

Rond het middaguur zien twee agenten twee personen door de OV-poortjes stappen op één OV-kaart. Hierop houden de agenten één persoon staande en vragen hem om zijn ID-kaart. De man geeft aan dit niet bij zich te hebben, waarop de agenten de man fouileerden. Toen troffen de agenten diverse goederen aan in de zakken van de verdachte. De man is aangehouden en verhoord. Nu zijn wij op zoek naar de rechtmatige eigenaren van de sieraden. Herken jij een van de sieraden op de afbeeldingen hieronder? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 en vermeld onderstaand registratienummer. Of neem contact op via het onderstaand tipformulier als je meer informatie weet.

*Registratienummer: 2023294594