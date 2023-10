Ouder echtpaar slachtoffer van babbeltruc; herkent u deze spullen?

Op maandag 9 oktober jongstleden is een ouder echtpaar uit Amsterdam-Centrum in hun huis bestolen nadat nep-politieagenten telefonisch hun vertrouwen weten te winnen.

Vragen

Ken of herkent u de goederen die door middel van deze babbeltruc zijn gestolen? Laat het ons dan weten. Bel 0800 6070 (de opsporings-tiplijn) of 0900 8844 (o.v.v. 2023229686) of laat een tip achter in het tipformulier.