Eigena(a)r(en) gestolen goederen gezocht.

Laatste update: 19-09-2023 | 15:30 Zaaknummer: 2023194079 Datum delict: 22-07-2023 Plaats delict: Bloemendaal

Op 22 juli 2023 is een inbreker aangehouden die er van wordt verdacht op meerdere plekken in Nederland te hebben ingebroken. In zijn rugtas werden meerdere sieraden en horloges aangetroffen. We weten dat hij onder meer bezig is geweest met zijn criminele activiteiten in Apeldoorn, Bloemendaal, Enschede,Voorhout en IJlst. Wie herkent zijn of haar ontvreemde spullen? Let op, als u op de foto klikt wordt deze uitvergroot.