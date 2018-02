Overval restaurant Van Woustraat

Omschrijving

Omstreeks 23.00 uur komt een man het restaurant binnen. Hij pakt een medewerker en bedreigt hem met een scherp voorwerp. Hij dwingt de man mee te lopen naar de kassa. Terwijl de overvaller de medewerker vasthoudt, wordt een andere medewerker gedwongen om de kassa leeg te halen. Daarna gaat de overvaller er vandoor.

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de Opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.