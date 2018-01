Dodelijk schietincident Cornelis Springerstraat

Omschrijving

Woensdagavond 17 januari rond 19.00 uur kreeg de meldkamer van de politie meerdere meldingen dat er was geschoten op straat. Hulpdiensten troffen een zwaargewonde man aan. Ondanks reanimatiepogingen is hij ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. De recherche is direct een uitgebreid onderzoek gestart. Getuigen hebben verklaard dat het slachtoffer door één man onder vuur werd genomen. Daarna stapte de schutter in een lichtkleurig voertuig. Mogelijk werd dit voertuig bestuurd door een tweede persoon. Kort na het schietincident kwam er een melding van een brandend voertuig aan de Buitensingel in Duivendrecht. Het gaat om een grijze Ford Tourneo Connect. Het voertuig is afgesleept voor onderzoek. Op camerabeelden is te zien dat de vermoedelijke vluchtauto wegrijdt via de Van Woustraat. Het onderzoeksteam gaat er vanuit dat de auto die is aangetroffen in Duivendrecht, de vluchtauto is.

Vragen aan het publiek

Het rechercheteam komt graag met iedereen in contact die getuige is geweest van het schietincident of die mogelijk iets is opgevallen in de omgeving van de Cornelis Springerstraat of de Buitensingel in Duivendrecht. Indien mensen de vluchtauto mogelijk hebben gezien, dan hoort de recherche dat heel graag. Ook wil het onderzoeksteam graag beelden bekijken die gemaakt zijn door omstanders of met dashcams. Via deze link kunnen de beelden geüpload worden. Om een goed beeld te krijgen van het leven van het slachtoffer wordt ook een beroep gedaan op mensen die Anass kenden en wisten met wie hij contact of mogelijke conflicten had. Informatie kan worden doorgeven via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Informatie kan ook worden ingevuld op het onderstaande tipformulier.