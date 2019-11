Nederlandse advocaat beschoten in Duitsland

De advocaat wordt – tijdens het uitlaten van zijn hond – die woensdagochtend om 08.11 uur op de Losserstrasse vanuit een voorbijrijdende auto beschoten. De vluchtauto – voorzien van Nederlandse kentekenplaten - rijdt na het schieten via de Kurfürstenstrasse weg. Vermoedelijk hebben er meerdere mensen in de licht zilvergrijze auto gezeten.

Vragen

Wie heeft de auto zien rijden op woensdagochtend 6 november of de dagen ervoor?

Wie herkent de auto en weet wie er in de auto zaten?

Wie weet waar de auto nu is?

Beschikt u over een dashcam en was u die ochtend in het Duitse Gronau? Stel uw beelden alstublieft beschikbaar aan de politie.

Alle informatie over dit incident is welkom. Getuigen kunnen zich melden via 0800-6070. Melden kan ook anoniem 0800 7000 (Meld Misdaad Anoniem).

Strikt vertrouwelijk tippen kan aan het Team Criminele Inlichtingen op nummer: 06-49135120 (ook Whatsapp).



Bel je vanuit het buitenland? Bel dan de politie via +3179-3459876.