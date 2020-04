Politie zoekt getuigen na gewapende overval in Schalkhaar

Laatste update: 30-04-2020 | 17:35 Zaaknummer: 2020190169 Datum delict: 29-04-2020 Plaats delict: Schalkhaar

De recherche is op zoek naar getuigen na een dubbele woningoverval vannacht aan de Slinkmansweg plaatsvond. Vier verdachten drongen tussen 04.00 en 04.30 uur de dubbele woning binnen. Daarbij is gedreigd met een wapen. Op het moment van de woningoverval waren vier personen aanwezig in de woning. De personen werden vastgebonden, maar er raakte niemand gewond. De daders hebben een kleine buit meegenomen. De politie is op zoek naar getuigen na deze woningoverval.