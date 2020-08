Wie overviel een drogisterij aan de Molenweg in Nijmegen?

Op maandagochtend 3 augustus overviel deze man rond 10.30 uur een drogisterij aan de Molenweg in Nijmegen. Hij bedreigde de medewerker met een mes en eiste geld. Hij ging er met brief- en muntgeld vandoor. Op 7 augustus werd aan dezelfde straat een tankstation overvallen, de politie vermoedt dat het om dezelfde dader gaat.

Omschrijving

Signalement

De man had zijn gezicht bedekt en droeg een opvallende broek, mogelijk een werkbroek. Hij is donkergetint en lang, zo’n 1.90 meter en 20-25 jaar oud. Hij droeg een zwart-wit geblokte rugtas.

De politie gaat er vanuit dat de overval op het tankstation aan dezelfde weg in de vroege ochtend van 7 augustus door dezelfde dader is gepleegd. Ook bij deze overval had de man zijn gezicht afgedekt, dreigde hij met een mes en had de dader dezelfde (werk)broek aan als bij de overval van maandag.