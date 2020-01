Straatroof Hilversum - getuigen gezocht

Omschrijving

De slachtoffers konden een duidelijke omschrijving geven van één dader, de andere dader was moeilijk te zien.

Signalement dader 1:

Jonge man

Tussen 1.80 m en 1.90 m lang

Licht getinte huidskleur

Blauw gekleurde pet

Licht snorretje

Sprak goed Nederlands

Donkerblauwe Napapijri jas

Met name het type jas is opvallend. Dit is een jas die je over het hoofd aan trekt, met een grote zak voorop de borst.

Signalement dader 2:

Jonge man

De politie is op zoek naar getuigen van de straatroof. Bent u rond 15.30 uur in de buurt van de Loosdrechtseweg en de Couperusweg geweest, en heeft u wat opvallends gezien? Of herkent u de omschrijving van de daders? Neem contact op met de politie via de Opsporingstiplijn: 0800-6070 of vul het tipformulier op deze pagina in. Anoniem melden kan via 0800-7000.