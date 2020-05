Onderzoek rond moord Johnny Henriques (42)

Laat het ons weten via het tipformulier.

Niet één, maar meerdere kogels kostten de 42-jarige Johnny Henriques het leven. Zaterdagavond 25 april 2020 werd hij op de Jacob van Heemskerckstraat in Dordrecht neergeschoten toen hij in de buurt van zijn woning parkeerde. Toen hij probeerde weg te komen, vuurde de schutter nog enkele kogels van dichtbij op hem af.

Omschrijving

De politie vermoedt dat de dader die avond Henriques bij zijn appartement heeft opgewacht. Wanneer hij iets voor middernacht in zijn auto arriveert, maakt hij dan ook geen schijn van kans tegen zijn belager. Henriques is ter plekke overleden aan zijn verwondingen.

Signalement schutter

De dader is vermoedelijk via de groenstrook langs het appartementencomplex weggevlucht. Daarna is hij voor het laatst gezien op de Bloys van Treslongstraat.

Volgens getuigen had de schutter een tenger postuur en was hij tussen de 1.80 – 1.85m lang. Hij droeg een donker vest of jas met capuchon, een donkere broek en sportschoenen.

Groepje mannen bij viswinkel

Een groepje van 5 tot 7 mannen stond voor de viswinkel, niet ver van de plek waar Henriques is doodgeschoten. Ze waren rond de twintig jaar oud, hadden een licht getinte huidskleur en zijn tussen de 1.70 – 1.75m lang. Alle mannen droegen donkere kleding. Twee of drie van hen droegen een vest met een capuchon over hun hoofd.

Deze getuigen hebben mogelijk belangrijke details van het schietincident of de dader gezien. Was u een van die getuigen? Neem alstublieft contact op.

Broer beschoten

De broer van het slachtoffer werd op 15 maart 2020 beschoten bij winkelcentrum het Crabbehof in Dordrecht. De politie onderzoekt of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben of dat in een andere richting naar de dader moet worden gezocht.

Sms-bom

De politie heeft op dinsdag 12 mei 2002 om 18.00 uur een sms-bom verstuurd naar alle mobiele nummers die zaterdagavond 25 april in de omgeving waren van de Jacob van Heemskerckstraat. Dit is een oproep om relevante informatie met de politie te delen.