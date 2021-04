Welke drie mannen in opvallende Audi pleegden een snelkraak bij JL in Enschede?

In de vroege ochtend van 8 april pleegden drie mannen rond 5.00 uur een snelkraak bij een exclusieve kledingwinkel aan de Van Loenshof in Enschede.

Omschrijving

De drie mannen kwamen aan in een opvallende grijze Audi A5 cabrio en waren volledig in het zwart gekleed.

In een paar minuten tijd vernielden ze de pui en toegangsdeur met een voorhamer, vulden ze de door hen meegenomen bigbags met tienduizenden euro’s aan kleding en gingen ze er vandoor.

Tijdspad

Voor de kraak werd er aan de Texellaan in Enschede een kenteken gestolen, die de daders op hun auto deden.

Vervolgens pleegden zij de kraak. Voor zij vertrokken wisselden ze het gestolen kenteken voor een ander kenteken. Dit bleek een gedupliceerd kenteken van een Audi A5 uit Smilde.

De daders lieten het gestolen kenteken van de Texellaan achter toen zij er vandoor ging. Hun Audi had een zwaar ronkend geluid en had dus mogelijk een sportuitlaat.

Na de kraak lieten de daders onder meer een bigbag, het kenteken en gereedschap achter. Al deze spullen zijn in beslag genomen voor onderzoek.

Vluchtroute

Vanaf de winkel op de Van Loenshof vluchtten de daders in de richting van de Klomp over de Oldenzaalsestraat naar de Mooienhof, Kuipersdijk via de Varviksingel naar de Zuiderval om vervolgens de A35 richting Hengelo op te gaan. Later die nacht zijn ze nog gezien in de buurt van Almelo-Zuid.

Gestolen kleding

De daders namen voor tienduizenden euro’s aan verschillende kleding van de merken Balmain, Moncler en Dsquared mee.