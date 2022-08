Vermissing van Johan de Bruijn

Omschrijving

Johan is vertrokken zonder zijn persoonlijke spullen en is daardoor spoorloos. Johan wordt ook wel Jayjay genoemd. De familie van Johan maakt zich grote zorgen. Johan is 41- jaar en 1 meter 75 lang, heeft donkerblond kort opgeschoren haar en bruin/groene ogen. In de uitzending wordt een foto getoond van Johan de Bruijn.