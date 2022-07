77-jarige jarige Gerrie Revers mogelijk door misdrijf om het leven gekomen

Zaterdag 28 mei vond de politie de 77-jarige Gerrie Revers uit Almere in haar woning an het Zuidwoldepad. Ze was overleden. Uit onderzoek blijkt dat ze mogelijk door een misdrijf om het leven is gekomen. De recherche zoekt getuigen en informatie wat kan helpen bij het onderzoek.

Omschrijving

Toen de zoon van het slachtoffer haar die zaterdag aan het einde van de middag niet kon bereiken, vroeg hij een kennis en buurman om poolshoogte te nemen. Zij troffen mevrouw Revers levenloos aan in haar woning. Omstandigheden in de woning en de uitkomsten van een gerechtelijke sectie geven een sterke indicatie dat sprake kan zijn van een misdrijf. Het Team Grootschalige Opsporing (TGO) is ingesteld en doet onderzoek naar de exacte doodsoorzaak.

Verdwenen spullen

Uit de woning van het slachtoffer zijn meerdere spullen verdwenen. Onder meer haar mobiele telefoon, twee huistelefoons, een handtas en haar portemonnee zijn weg wanneer de agenten de woning woning betreden.



Heeft u informatie die kan helpen in dit onderzoek? Mogelijk heeft u iets gezien of gehoord op de avond van vrijdag 27 mei of in de nacht van 27 op zaterdag 28 mei of dagen hiervoor. Heeft u het slachtoffer die dag of dagen daarvoor nog gesproken? Heeft u wellicht iets vreemds opgemerkt? Alle informatie kan van belang zijn en is welkom. Ook wanneer u denkt dat het niets is. Elk detail kan belangrijk zijn en bijdragen aan het oplossen van dit misdrijf. Bel met 0900-8844 of vul onderstaand formulier. Liever anoniem informatie delen? Bel dan met 0800-7000.