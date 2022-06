Getuigen gezocht mogelijk schietincident - Tongelresestraat

In de nacht van zaterdag 25 juni op zondag 26 juni ontvangen wij in de meldkamer om iets voor 02:30 uur meerdere meldingen. Omwonenden bellen ongerust op, omdat zij schoten horen. Wij snellen ons naar de locatie van het incident.

Omschrijving

Op de locatie treffen wij één slachtoffer aan. Hij wordt, zonder schotwonden, overgebracht naar het ziekenhuis voor controle. Met verschillende disciplines van de politie startten we het onderzoek. Maar, er blijft voor ons nog veel onduidelijk.

Om te onderzoeken wat er precies is gebeurd hebben we uw hulp nodig. Heeft u iets (verdachts) gezien of gehoord? Of beschikt u over camerabeelden in de buurt van de Tongelresestraat, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met ons.