Wie kent deze tankpasfraudeurs?

Op woensdag 16 maart wordt in het Gelderse Heteren ingebroken bij een bedrijf aan de Oranje. De bedrijfsleider wordt rond elf uur ’s avonds gewaarschuwd dat ruiten van bedrijfsauto’s die op het terrein geparkeerd staan, zijn ingeslagen. Als hij gaat kijken, blijkt dit inderdaad het geval te zijn. Er lijkt niets weggenomen te zijn. Ook de tankpassen zitten er nog in.

Een paar dagen later worden de tankpassen geblokkeerd omdat de tanklimiet bereikt is. Dat is raar want dat is nog nooit eerder gebeurd. Op naam van het bedrijf blijkt met verschillende auto’s te zijn getankt bij benzinestations in De Meern, Utrecht en Schiedam.

In Schiedam wordt op 17 en 18 maart meerdere keren ’s nachts getankt met verschillende auto’s. Kunt u ons mogelijk meer vertellen over deze inbraak en bankpasfraude of herkent u deze verdachten? Aarzel dan niet en meld u bij de politie via telefoonnummer 0900-8844 of vul het tipformulier in. Anoniem melden kan via 0800-7000.