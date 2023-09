Woningoverval - Fluitersstraat - Veenendaal Laatste update: 06-09-2023 | 12:09 Zaaknummer: 2022080800 Datum delict: 22-03-2022 Plaats delict: Veenendaal Een 84-jarige vrouw werd vorig jaar maart in haar woning aan de Fluitersstraat in Veenendaal overvallen door twee mannen. We zijn nog steeds bezig met het onderzoek. Inmiddels kunnen we nieuwe informatie en beelden delen. Weet jij wie op deze beelden staan? Of heb je meer informatie over deze woningoverval? Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Deze zaak is op 30 maart 2022 in de uitzending van Bureau Hengeveld behandeld. Bijna anderhalf jaar later loopt het onderzoek naar deze inbrekers nog steeds. We delen beelden waarop de inbrekers te zien zijn, hier staat ook een derde persoon op die mogelijk bij de woningoverval betrokken was. Daarnaast is er een DNA-spoor gevonden die wordt onderzocht. De politie is op zoek naar mensen die weten wie op de beelden staan of die meer informatie hebben over deze woningoverval.

Omschrijving Op dinsdag 22 maart 2022 trof de 84-jarige vrouw rond 22.30 uur ’s avonds opeens twee mannen in haar woning aan. De mannen duwen de vrouw op de grond en roepen dat ze op zoek zijn naar haar waardevolle spullen. Wanneer de vrouw probeert te roepen om hulp, wordt haar mond hardhandig dichtgedrukt door de hand van een van de inbrekers. Wanneer de vrouw laat weten geen waardevolle spullen in huis te hebben, trekken de inbrekers de sieraden die ze toen droeg van haar armen en vingers af. Vervolgens gaan de inbrekers er snel vandoor. De politie komt snel ter plaatse, maar van de verdachten is geen spoor meer. In de woning blijkt dat de inbrekers op de eerste verdieping de boel hebben doorzocht. Kennelijk waren zij erin geslaagd via het balkon in de woning te komen en werden zij bij hun criminele activiteiten gestoord toen de bewoonster rond half elf besloot naar bed te gaan. Uit de woning zijn sieraden verdwenen. Bij het afrukken van de sieraden van de bewoonster liep zij letsel aan haar handen en arm op. De gestolen sieraden zijn een dameshorloge met een goudkleurige armband en witte wijzerplaat, een gouden ring met in het midden een steentje en daaromheen meerdere kleine steentjes en een groot formaat gouden slavenarmband. Het onderzoek naar de woninginbraak loopt nog steeds. Inmiddels kunnen we melden dat er een DNA-spoor is gevonden die nog wordt onderzocht. Daarnaast kunnen we beelden tonen waar de inbrekers op staan. Hierop is te zien dat het mogelijk niet om twee, maar om drie inbrekers gaat. Helaas zijn ze niet heel goed te zien, maar mogelijk heeft iemand meer informatie over deze gewelddadige woninginbraak. Signalement inbrekers

Volgens het slachtoffer spraken de mannen Nederlands. Ze droegen donkere capuchontruien. Eén van hen had een bol of dik gezicht en één van hen droeg grijze handschoenen.

Vragen Weet jij meer? Je kan jouw informatie ook anoniem door geven via Meld Misdaad Anoniem door te bellen naar 0800-7000 of online via meldmisdaadanoniem.nl