Bij een schietincident in Bunschoten-Spakenburg is een man 24-jarige Poolse man ernstig gewond geraakt. Vrijdagavond 4 november wordt er bij de woning van het slachtoffer aangebeld en als de man opendoet, ontstaat er een vechtpartij.

Omschrijving

Rond 23:00 uur hoort de bewoner van de woning aan de Nieuwe Schans in Bunschoten-Spakenburg de deurbel. Hij doet open waarna er meteen geduwd en getrokken wordt. In dit conflict mengen zich nog meer personen. Er wordt vervolgens op de bewoner geschoten. De man wordt met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

Er is een onderzoek ingesteld om te achterhalen wat de achtergrond van het incident is en door wie het slachtoffer is mishandeld en beschoten. Daarbij kan de recherche de hulp gebruiken van getuigen.

Vragen

Heeft u vrijdagavond 4 november iets gezien of gehoord aan de Nieuwe Schans of in de directe omgeving?

Weet u wie er bij het schietincident betrokken is?

Heeft u camerabeelden? En heeft u dat nog niet gedeeld met de politie? Dan komen we graag in contact.

Bel 0800-6070. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Tips en beeld kunnen ook doorgegeven worden via onderstaand tipformulier.

TŁUMACZENIA POLSKIE

Strzelanina w Bunschoten

W wyniku strzelaniny w Bunschoten-Spakenburg został ciężko ranny 24-letni mężczyzna. W piątek wieczorem 4 listopada ktoś dzwoni do drzwi mieszkania, w którym mieszka poszkodowany, a kiedy mężczyzna otwiera drzwi, dochodzi do bójki.

Około godziny 23:00 mieszkaniec domu przy ulicy Nieuwe Schans w Bunschoten-Spakenburg słyszy dzwonek do drzwi. Otwiera po czym natychmiast dochodzi do szamotaniny. W ten konflikt angażuje się więcej osób. Następnie w stronę mieszkańca padają strzały. Mężczyzna z poważnymi obrażeniami zostaje zabrany do szpitala.

Śledztwo

Rozpoczęto śledztwo w celu ustalenia okoliczności zdarzenia oraz stwierdzenia, kto dokonał napaści na poszkodowanego oraz oddał strzały. Zespół dochodzeniowo-śledczy chętnie skorzysta z pomocy świadków.

Pytania

• Czy widziałeś lub słyszałeś coś na ulicy Nieuwe Schans lub w bezpośrednim sąsiedztwie w piątek wieczorem 4 listopada?

• Czy masz nagrania kamerą, których nie udostępniłeś jeszcze policji? Chętnie się z Tobą skontaktujemy.

Zadzwoń pod numer 0800-6070. Zgłoszenia możesz również dokonać anonimowo dzwoniąc pod numer 0800-7000. Wskazówki i nagrania można również przekazać za pomocą poniższego formularza ze wskazówkami.