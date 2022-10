Poging doodslag - Poulinkstraat - Almelo

We zijn op zoek naar de verdachte van een poging doodslag aan de Poulinkstraat in Almelo. Het incident vond plaats in de nacht van 12 maart.

Omschrijving

In de nacht van 12 maart raakte een 21-jarige man gewond tijdens een steekincident in de buurt van de Poulinkstraat. De man zag dat een groep van vier meisjes en twee jongens ruzie hadden en wilde dit sussen. Daarop is hij met een mes in zijn rug gestoken.

De groep is vervolgens weggerend. Het slachtoffer is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis waar de wond gelukkig kon worden gehecht. Maar het had natuurlijk ook heel anders kunnen aflopen.

Getuigen

We weten inmiddels wie de meisjes zijn die bij de groep waren, maar we zijn nog opzoek naar de jongen die heeft gestoken. We willen graag weten wie dit is.