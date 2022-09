Brandstofdiefstal - Oldenzaal - De Lutte

Laatste update: 15-09-2022 | 00:00 Zaaknummer: 2022300853-2022333379 Datum delict: 21-06-2022 Plaats delict: Oldenzaal - De Lutte

We zijn op zoek naar de man op de beelden en de bijbehorende donkere Seat. Hij wordt er van verdacht in op 21 juni in Oldenzaal en op 30 juni in De Lutte brandstof te hebben gestolen. In beide gevallen gaat het om een donkere Seat. Het lijkt om dezelfde verdachte en dezelfde auto te gaan, maar we kunnen het niet uitsluiten. In beide gevallen werd er gebruik gemaakt van gestolen kentekenplaten.