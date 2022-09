Onzedelijk betasten – Zwolle

Laatste update: 15-09-2022 | 00:00 Zaaknummer: 2021127002 Datum delict: 22-03-2021 Plaats delict: Zwolle

We zoeken deze man omdat hij er van wordt verdacht twee jonge vrouwen onzedelijk te hebben betast in Zwolle in 2019 en 2021. Hij droeg tussen 2019 en 2021 dit opvallende spijkerjack en mogelijk draagt hij het nog steeds. We weten wel wie hij is, maar niet waar hij verblijft. Hij reisde in genoemde periode vooral tussen Zwolle en Zwartsluis.