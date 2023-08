Woningoverval - Rijksweg - Delfzijl

Omschrijving

De melding van de overval kwam op donderdag 24 augustus, even na 22:00 uur bij ons binnen. Daarbij zou een 34-jarige man uit Delfzijl zijn bedreigd. Het slachtoffer raakte niet gewond, maar moest wel meerdere goederen afstaan. De twee verdachten gingen er daarna vandoor in de richting van de Hogelandsterweg. Het zou gaan om twee mannen met een getinte huidskleur.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart. In de woning is sporenonderzoek verricht. Er wordt een buurtonderzoek gedaan en er is een verklaring van het slachtoffer opgenomen. Daarnaast zijn we nog op zoek naar tips en camerabeelden van omwonenden.

Tips of beelden

Heeft u rond 22:00 uur iets gezien of gehoord van de woningoverval? Of heeft u rond dit tijdstip twee verdachte personen gezien in de omgeving van de woning? Of heeft u beelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera of dashcam waarop iets verdachts te zien is? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt uw informatie ook via onderstaand tipformulier met ons delen.

