Babbeltruc en diefstal – Anninksweg – Hengelo

Omschrijving

De vrouw, die slechthorend en moeilijk ter been is, woont aan de Anninksweg. Ze liet op zaterdag 27 mei een man en een vrouw binnen, die even gebruik wilde maken van het toilet. Het tweetal hield haar vervolgens een uur aan de praat. Tijdens het gesprek liep de man een paar keer weg. Zogenaamd naar het toilet, maar ondertussen doorzocht hij het hele huis. Op camerabeelden is te zien dat de man de woning verliet met een oranje shopper, die hij bij aankomst nog niet bij zich had.

De bewoonster begon te vermoeden dat er iets niet pluis was. Ze merkte bijvoorbeeld op dat haar sleutelbos weg was. Wat bleek: de vrouwelijke bezoekster had deze – naar eigen zeggen ‘per ongeluk’ – in haar tas gestopt. Ze gaf de sleutels terug aan de 89-jarige vrouw. Ook probeerde ze een tasje met oude bijbels mee te nemen, maar de bewoonster pakte dat tasje terug.

Later ontdekte de bewoonster dat de sleutels waren gebruikt om de brandkast te openen. Gestolen waren een gouden horloge, een Omega horloge, een grote zilveren antieke brandewijnkom, een zilveren lepel en enkele oude zilveren munten.

Een of beide daders stapte(n) in een zwarte auto die geparkeerd stond aan de overkant van de treintunnel. De auto reed richting de stad.

Vragen

Herken jij deze personen of één van hen?

Heb jij deze personen (of één van hen) op zaterdag 27 mei zien lopen of rijden in de omgeving van de Anninksweg in Hengelo?

Neem contact met ons op!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.