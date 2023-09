Bedrijfsinbraak - Zuiderhavenweg - Tiel

Omschrijving

Op donderdag 13 april stopte kort na 22.00 uur een zwarte auto voor het bedrijf, dat materieel verhuurt. De bestuurder stapte uit, opende het hek en reed weer weg. Een kwartier later kwam hij terug. Dit keer reed hij het terrein op en parkeerde de auto voor de toegangsdeur. De bestuurder en de bijrijder stapten uit. Het duurde niet lang voordat ze het bedrijf binnen waren. Ze tilden enkele dure machines in hun kofferbak, waaronder een 90 kilo zware trilplaat en een kettingzaag. De gestolen goederen zijn meer dan 3.000 euro waard. De daders handelden snel. Het alarm van het bedrijf ging af, maar voordat de eigenaar er was, waren de mannen al vertrokken.

Over de auto

Vermoedelijk reden de mannen in een zwarte Alfa Giulia.

Vragen

Heb jij die donderdagavond misschien iets verdachts gezien op het bedrijventerrein in Tiel?

Heb jij meer informatie over deze inbraak?

De camerabeelden zijn misschien niet heel duidelijk, maar meen jij (één van) de daders te herkennen?

Heb jij na 13 april een trilplaat en/of een kettingzaag te koop aangeboden zien worden?

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.