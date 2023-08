Beroving - Piersonstraat - Nijmegen

In de Piersonstraat in Nijmegen werd op maandag 14 augustus rond 19.40 uur een 25-jarige man uit Nijmegen beroofd en bedreigd met een mes. We zijn op zoek naar getuigen van deze beroving. Heb jij iets gezien of gehoord? Laat het ons weten!

Omschrijving

Het slachtoffer had geld gepind aan de Bisschop Hamerstraat. Daarna ging hij op zoek naar een rustig plekje om een sigaret te roken. Nadat hij zijn auto had geparkeerd aan de Piersonstraat, een sigaret had gerookt en vervolgens weer weg wilde rijden kwam er een man naast hem zitten. Hij bedreigde het slachtoffer met een mes en eiste geld. Daarna rende hij weg in de richting van Plein 1944.

Hoe kun jij helpen?

We komen graag in contact met mensen die deze beroving hebben gezien of de verdachte hebben zien wegrennen. De verdachte is rond de 1.80 meter lang, heeft een licht getinte huidskleur, bruine ogen en geen gezichtsbeharing. Hij droeg die dag een grijze joggingbroek (gladde stof), een wit t-shirt, een blauwe pet en sportschoenen.

Het slachtoffer reed in een zwarte Toyota Corolla.

Heb je gezien wat er gebeurd is in de Piersonstraat rond 19.40 uur? Heb je de verdachte zien wegrennen, weet je wie de dader is of heb je camerabeelden? Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.