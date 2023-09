Brandstichting – Vijverlaan – Arnhem

Aan de Vijverlaan in Arnhem was er in dezelfde nacht een ontploffing bij een woning én werd er een auto in brand gestoken. De daders staan op beeld. Weet jij wie dit zijn?

Omschrijving

De eigenaar van de auto sliep op dat moment bij zijn moeder, de bewoonster van de woning aan de Vijverlaan. Hij werd rond 04.40 uur wakker van een harde knal. Nadat hij zich had aangekleed en 112 had gebeld ging hij naar beneden. Daar trof hij zijn moeder die aangaf dat er brand bij de voordeur was en dat er zelfs brand binnen bij de deurmat was. Dit had zij gedoofd met water. De man is vervolgens naar buiten gelopen en zag dat één van zijn auto’s in brand stond. Doordat de brand steeds groter werd sloegen de vlammen over naar zijn andere auto.

Beide auto’s zijn total loss verklaard.

Doordat de bewoonster het vuur snel wist te doven is erger voorkomen, maar dit had heel anders kunnen aflopen omdat de hal vol met brandbare spullen stond.

We realiseren ons dat de beelden niet heel duidelijk zijn. Maar wellicht herkent iemand deze mannen aan het postuur, de manier van bewegen of misschien slaat iemand wel aan op de stemmen.

Vragen

Wie herkent de twee personen?

Wie weet meer over een mogelijk motief?

Misschien is er wel over deze brandstichting gesproken. Ook dan horen we dat graag.

Ook al heb je een vermoeden, geef het aan ons door! We gaan nooit zomaar over tot aanhouding, daar gaat eerst gedegen onderzoek aan vooraf. Jouw informatie kan voor ons net het ontbrekende puzzelstukje zijn.

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.