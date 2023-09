Diefstal – Runneboom – Warnsveld

Omschrijving

Eén van de mannen liep achter een winkelwagentje, waarin een rugzak stond. Beiden legden boodschappen in de wagen. Terwijl één van de mannen het wagentje voortduwde, stopte hij achteloos onder meer vlees en vis in de rugzak. De mannen betaalden uiteindelijk enkele boodschappen; niet het dure vlees en vis dat ze in de rugzak hadden gestopt.

Vragen

Herken jij (een van) de mannen?

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op het nummer 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.