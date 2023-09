Diefstal e-bike - Nieuwstraat - Wageningen

Omschrijving

De eigenaar parkeerde zijn fiets ter hoogte van een opticien. Toen hij een kwartier later terugkwam, was de fiets weg. Op camerabeelden is te zien hoe de dief kort aan het slot rommelde. Even later sprong hij op de fiets en reed hij weg. De fiets had op het moment van de diefstal opvallend rode fietstassen.

Herken jij deze man?

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op het nummer 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.