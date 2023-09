Diefstal e-bike – Simmelinkstraat - Eibergen

Omschrijving

De eigenaar zette zijn fiets op slot bij de ingang van een supermarkt aan de Simmelinkstraat. Nog geen tien minuten later liep een man in een zwart trainingspak doelgericht op de e-bike af. Hij deed iets met het slot. Vermoedelijk gebruikte hij een Poolse loper; dit gebruiken fietsendieven om het slot mee te ontzetten. Hij had snel succes: al binnen enkele seconden fietste hij weg met de gestolen tweewieler.

Over de e-bike

Het gaat om een e-bike van het merk Gazelle, type Ultimate C5, uit 2022 ter waarde van bijna 4.000 euro. De kleur van de fiets is antraciet (grijs/zwart) en aan weerszijden van de bagagedrager hingen zwarte fietstassen.

Vragen

Herken jij deze man?

Weet jij waar de fiets nu is?

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.