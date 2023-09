Diefstal e-bike – Thiemsbrug – Hengelo

Een Hengelose is in haar woonplaats bestolen van haar e-bike, die zij had geparkeerd bij een winkelcentrum aan de Thiemsbrug. Herken jij de daders? Laat het weten!

Omschrijving

Toen de vrouw terugkwam bij haar fiets, was deze verdwenen. Op camerabeelden is te zien hoe twee mannen tussen de gestalde fietsen liepen. Zodra de kust veilig was, ging één van hen op de uitkijk staan en zette de ander een slijptol tegen het fietsslot. Het duurde maar een paar tellen tot het slot kapot was. De gestolen fiets wordt uit het rek gehaald en de man fietst er snel mee weg. De man die op de uitkijk had gestaan, springt ook op een fiets en gaat mee.

Over de daders

De man die de fiets steelt, is in het zwart gekleed en droeg een zwart petje. Hij is naar schatting tussen de 30 en 40 jaar oud. De man die op de uitkijk stond is waarschijnlijk van dezelfde leeftijd en heeft zijn haar aan de zijkanten opgeschoren. Hij droeg een blauwe jas en een lichtgekleurde spijkerbroek met scheuren. Beide mannen hebben een lichte huidskleur.

Over de fiets

De fiets is van het merk Leader Fox Neba en is bordeauxrood van kleur. Aan de rechterkant is een fietstas bevestigd. De waarde van de fiets is 2600 euro.

Vragen

Herken jij deze mannen of één van beiden?

Heb jij een bordeauxrode e-bike te koop zien staan die aan de beschrijving voldoet?

Weet jij waar de fiets nu is?

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.