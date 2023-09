Diefstal mountainbike – Hermesweg – Zutphen

Omschrijving

De mountainbike was met een kettingslot bevestigd aan een fietsenrek. Maar de dief liet zich daar niet door weerhouden. Met twee handen pakte hij het zadel vast en rukte het rijwiel met kracht los, waardoor het slot brak. Hij sprong erop en fietste ermee weg.

Herken jij deze fietsdief?

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.