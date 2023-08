Inbraak - Kerkplein - Dalfsen Zaaknummer: 2023375424 Datum delict: 17-08-2023 Plaats delict: Dalfsen In de nacht van 16 op 17 augustus is bij een opticien aan het Kerkplein in Dalfsen een inbraak gepleegd. We zijn op zoek naar getuigen. Heb jij iets gezien of gehoord? Laat het ons weten! Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving De daders vernielden een ruit en namen verschillende waardevolle brillen mee. Ze gingen er vervolgens rennend vandoor in de richting van de Aldi in Dalfsen. Hoe kun jij helpen? We komen graag in contact met mensen die deze inbraak hebben gezien of de verdachten hebben zien wegrennen. De daders droegen deze nacht donkere kleding.

Vragen Heb je iets gezien of gehoord in de omgeving van de Kerkstraat rond 02:30 uur? Heb je de verdachten zien wegrennen, weet je wie de daders zijn of heb je camerabeelden? Neem dan contact met ons op! Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.